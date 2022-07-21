Президент Италии принял отставку премьера Драги

Фото: Quirinale Press Office/Paolo Gia/Global Look Press

Премьер-министр Италии Марио Драги во время встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой

Президент Италии Серджо Матарелла принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, сообщила канцелярия главы республики. Ранее утром политик в ходе заседания парламента подтвердил свое намерение покинуть пост.

Правительство остается на своем посту для выполнения своих текущих обязанностей, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Драги подавал прошение об отставке, которое отклонил президент республики, так как формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства. К случившемуся кризису власти привело неучастие одной из правящих партий — «Движения пяти звёзд» — в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали представителей партии. «Движение пяти звезд» выступило против принятия декрета по сглаживанию инфляции и снижению цен на энергоресурсы. Итальянские аналитики указывали, что критика пакета документов обуславливалась не его содержанием, а распрями в правящей коалиции.

Драги занимает пост премьера с февраля 2021 года. До этого он был семь лет проработал главой Европейского Центробанка, перейдя на этот пост с должности главы ЦБ Италии.