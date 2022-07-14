Премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров, передает The Washington Post. Решение было принято после того, как Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны несмотря на то, что в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции – «Движение пяти звезд».