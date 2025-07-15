Американист оценил последствия пошлин Трампа против России

Пошлины президента США Дональда Трампа против России не навредят отечественной экономике, поскольку они коснутся лишь импорта из РФ в Штаты, а он и так минимален, заявил RT американист Малек Дудаков. Он также выразил уверенность, что пошлины введут только через 50 дней.

Что же касается вторичных пошлин в отношении партнеров России, то там, скорее всего, для всех очевидно, что будут делаться исключения, — уточнил Дудаков.

Он также усомнился в том, что все 17 систем Patriot, которые Трамп пообещал передать Киеву, действительно окажутся на Украине. Вооружение может добраться до Европы, но на это уйдет много времени. Политолог допустил, что до Украины дойдут «от силы одна-две батареи».

Ранее депутат Госдумы Алексей Журов заявил, что планы Трампа ввести против РФ пошлины в размере 100% нанесут в первую очередь ущерб экономике его стране. Он пояснил, что текущий товарооборот между странами крайне мал, но Вашингтон критически зависит от российских поставок урана, титана и палладия.