Политолог назвал причину будущего краха ВСУ Политолог из ФРГ Меркель: люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий политолог Вольф Меркель заявил, что численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие. Все идет к тому, что на Украине некому будет воевать, отметил он в интервью Spiegel TV.

Политолог указал на численность ВСУ и населения страны, как на главную проблему Украины. Она — не в количестве вооружений, постоянно поставляющихся Западом.

Меркель отметил, что в России сейчас «вооружен» один миллион человек, два миллиона пребывают в запасе, и еще 45 миллионов могут пополнить армию в случае необходимости. Откуда он взял такие цифры, политолог не рассказал.

Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим, — объяснил свою мысль Меркель.

Ранее офицер 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Шмель рассказал о потерях наиболее опытной и подготовленной части ВСУ. По его словам, минимум половину «золотого генофонда» ВСУ уничтожили в самом начале спецоперации.