Стало известно о случаях массового дезертирства солдат ВСУ

https://static.news.ru/photo/a977dd68-9ad9-11eb-8bb3-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Расположенные в Донбассе подразделения Вооружённых сил Украины столкнулись с проблемой массового дезертирства личного состава. Об этом заявил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, военнослужащие Украины самовольно оставляют расположения воинских частей. По мнению эксперта, к бегству военных привели российские учения вблизи украинских границ. Речь идёт о дезертирстве подразделений ВСУ, расположенных в Донбассе, где с 2014 года идёт гражданская война.

Как только пошла информация о настоящей концентрации настоящих российских войск, началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы, — написал Марков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что точно известно, что из расположения 36-й бригады Вооружённых сил Украины, находящейся вблизи Мариуполя, за несколько дней сбежали 44 человека.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря украинский генерал Cергей Кривонос раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин для ведения глобальной войны с Россией. Кривонос отметил, что подобные шаги способны привести лишь к повальному дезертирству, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». После таких слов глава государства уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.