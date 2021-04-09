16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Стало известно о случаях массового дезертирства солдат ВСУ

18:12, 11 апреля 2021
Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Расположенные в Донбассе подразделения Вооружённых сил Украины столкнулись с проблемой массового дезертирства личного состава. Об этом заявил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, военнослужащие Украины самовольно оставляют расположения воинских частей. По мнению эксперта, к бегству военных привели российские учения вблизи украинских границ. Речь идёт о дезертирстве подразделений ВСУ, расположенных в Донбассе, где с 2014 года идёт гражданская война.

Как только пошла информация о настоящей концентрации настоящих российских войск, началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы, — написал Марков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что точно известно, что из расположения 36-й бригады Вооружённых сил Украины, находящейся вблизи Мариуполя, за несколько дней сбежали 44 человека.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря украинский генерал Cергей Кривонос раскритиковал идею президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин для ведения глобальной войны с Россией. Кривонос отметил, что подобные шаги способны привести лишь к повальному дезертирству, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства». После таких слов глава государства уволил его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео