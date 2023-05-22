Политолог: Британия стала «тараном» для США в борьбе с Россией Политолог Дудаков назвал Британию «тараном» для США в борьбе с Россией

Фото: Hermann Dobler/imageBROKER.com/Global Look Press

Британия стала для США «тараном» в борьбе с Россией, поскольку она готова первой поставлять ракетницы, обучать украинских военных, передавать им танки, дальнобойные ракеты и дроны, пояснил политолог Малек Дудаков. В разговоре с ИА SM.News эксперт отметил, что таким образом Вашингтону не нужно тратить дефицитное вооружение — достаточно посмотреть на эффективность британского.

США это выгодно. Зачем тратить свои дефицитные ракеты, если можно отправить британские, посмотреть на их эффективность, и если они эффективны, то можно поставлять и американские. Американцев вполне устраивает эта история. Таким образом можно использовать Британию как таран против России, — пояснил политолог.

Дудаков подчеркнул, что Британия рассчитывает вернуть свои позиции в случае теоретической победы Украины. Он добавил, что Соединенное Королевство настроено против России из-за того, что страна продолжает оставаться на мировой арене. Политолог отметил, что для британцев сформировался демонизированный образ россиян, в том числе из-за приезжавших российских олигархов. Эксперт уточнил, что только в Британии нет никакой теоретической партии мира, которая выступала бы против поддержки ВСУ.

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов ранее заявил, что Вашингтон одобрил развязывание ядерной войны, разрешив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму. Он выразил надежду, что исторический пример Карибского кризиса остудит «горячие головы» в НАТО.