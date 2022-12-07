Politico: ЕС заложил энергетическую «бомбу» ограничением цен на нефть из РФ

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Введением потолка цен на российскую нефть Евросоюз заложил «энергетическую бомбу», пишет издание Politico. Обозреватель Чарли Купер подчеркнул, что эта мера сильно не навредит самой российской стороне. По его словам, Европа в значительной мере находится в зависимости от РФ в плане поставок дизельного топлива. На страну приходится 60% импорта этого нефтепродукта в регион.

Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам, — написал обозреватель издания.

Купер отметил, что Россия скорее всего найдет других покупателей топлива. При этом он заявил, что не стоит недооценивать «риски ответной реакции Путина». По словам журналиста, Европа может почувствовать острую нехватку дизельного топлива уже в середине зимы.

А ведь оно используется в ЕС почти везде, от автомобилей до промышленности и отопления, — резюмировал обозреватель.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Ранее энергоэксперт Александр Перов объяснил, что российская нефть найдет своего потребителя, однако проблемой может стать изменение ее цены. Специалист заметил, что санкции Запада привели к подорожанию транспортировки нефти к покупателям. Он уточнил, что России в итоге все равно придется продавать сырье дешевле, чем конкурентам, снижая цены на него несмотря на увеличение издержек, чтобы сохранить свое положение на рынке.