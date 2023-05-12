Politico: ЕС единодушен в поддержке энергетических санкций против России

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В Европейском союзе нет серьезных возражений против ужесточения энергетических санкций против РФ, сообщает Politico со ссылкой на источники. Собеседники газеты отметили, что рестрикциям не препятствуют даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти».

Конечно, этот пакет отличается от других тем, что фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения, — сказал один из европейских дипломатов.

Ранее страны Евросоюза обсуждали технические аспекты 11-го пакета антироссийских санкций. Предварительный вариант предложений ЕК по пакету рестрикций, с которым ознакомилась Politico, вводит запрет судам, «тайно» перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Такая мера нацелена на так называемый теневой флот танкеров, поскольку ЕС запретил импорт российских энергоресурсов в связи с ограничением цен, введенным G7 в ​​марте.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России, которые будут включать запрет доступа в порты ЕС для судов. Предлагаемая мера является частью более масштабного пакета санкций против России, направленных на закрытие любых лазеек, которые могут позволить продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, игнорируя установленный потолок цен.