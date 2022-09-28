Стало известно, когда ЕК озвучит предложения по новым санкциям против РФ Politico: Еврокомиссия озвучит предложения по новым санкциям против России 28 сентября

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Еврокомиссия озвучит предложения по новым санкциям против России уже 28 сентября в ходе брифинга, пишет Politico со ссылкой на источники. В частности, в ходе совещания будет определен потолок цен на российский газ. Встреча представителей ЕК состоится в 14:30 (15:30 мск), передает ТАСС.

Несмотря на желаемое ужесточение санкций, в ходе брифинга члены Еврокомиссии обсудят возможные послабления. По информации Politico, страны Евросоюза могут снять запрет на ввоз российских удобрений, цемента и прочих товаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает со стороны Евросоюза усиления санкционного режима против Москвы, а также увеличения поставок вооружения Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результатов референдумов. Франция, по его словам, должна поддержать Украину в вопросе вступления страны в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушения в ходе голосования не были зафиксированы.