Полиция Турции разыскивает россиянку, обокравшую магазин одежды Турецкие полицейские разыскивают российскую туристку, подозреваемую в краже одежды из бутика в Анталье

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Турецкие полицейские разыскивают российскую туристку, подозреваемую в краже одежды из бутика в курортном городе Анталья. По сообщению телеканала A Haber, момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Россиянке помогали ее знакомые, которые отвлекали продавцов. Позже владелец магазина Эрдинч Йылдыз подтвердил пропажу вещей.

Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения, — сказано в сообщении.

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