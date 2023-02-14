Полиция Берна не нашла опасных предметов в машине на главной площади Полиция Берна не нашла опасных предметов в машине, из-за которой оцепила главную площадь

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В центре Берна сняли все меры предосторожности, которые вводили из-за подозрительного автомобиля, сообщили на сайте швейцарской полиции. Там подчеркнули, что после обследования правоохранители пришли к выводу, что машина не представляет опасности.

Специально для осмотра автомобиля были вызваны несколько служб полиции Берна, в том числе специалисты пожарно-взрывной службы. В рамках работы полиции также использовались беспилотники и служебная собака. Расследование показало, что автомобиль не представляет опасности. Все меры предосторожности были сняты около 19:00, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция в Берне оцепила площадь Бундесплац из-за подозрительного автомобилиста, разъезжающего у правительственных зданий. Местных жителей призвали по возможности не посещать центральную площадь города.

30 декабря на крупном вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, пронесших в здание газовые смеси. Задержанные громко кричали, что планируют «все взорвать». В общей сложности злоумышленники пронесли с собой девять баллонов с газом.

Задержанными оказались 51-летний француз по имени Эрик и ливиец Абдельвахед 29-летнего возраста. Во время обысков местные полицейские выяснили, что газ, найденный у мужчин в баллонах, оказался безвредным. Зажигательных устройств у двоих нарушителей спокойствия не нашли.