В Париже задержали двух мужчин, планировавших «все взорвать» Figaro: на вокзале Монпарнас в Париже задержали двоих мужчин с газовыми баллонами

Фото: shutterstock.com

На крупном вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, пронесших в здание газовые смеси, пишет Le Figaro со ссылкой на анонимные источники. По данным газеты, задержанные громко кричали, что планируют «все взорвать». В общей сложности злоумышленники пронесли с собой девять баллонов с газом.

Двоих подозреваемых в «подстрекательстве к терроризму» задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа, — говорится в публикации.

Как пишет газета, задержанными оказались 51-летний француз по имени Эрик и ливиец Абдельвахед 29-летнего возраста. Во время обысков местные полицейские выяснили, что газ, найденный в баллонах у задержанных, оказался безвредным. Зажигательных устройств у двоих нарушителей спокойствия не нашли.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что на Северном Кавказе задержали мигранта с Украины, который готовил теракт по указанию Киева. Во время допроса он дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства у задержанного изъяли готовые к применению средства террора.