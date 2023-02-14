В Берне полиция оцепила правительственную площадь из-за опасного автомобиля

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Полиция в швейцарском городе Берн оцепила площадь Бундесплац из-за подозрительного автомобилиста, разъезжающего у правительственных зданий, сообщает газета Neue Zuercher Zeitung. Местных жителей призвали по возможности не посещать центральную площадь города.

Как рассказал изданию источник в полиции, сейчас на площади Бундесплац проходит операция по задержанию подозрительного мужчины. Другие подробности не приводятся.

Ранее полиция в немецком городе Кастроп-Рауксель на западе страны задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ — цианида и рицина. Фигурантами дела являются 32-летний гражданин Ирана и, предположительно, его брат.

30 декабря на крупном вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, пронесших в здание газовые смеси. Задержанные громко кричали, что планируют «все взорвать». В общей сложности злоумышленники пронесли с собой девять баллонов с газом.

Задержанными оказались 51-летний француз по имени Эрик и ливиец Абдельвахед 29-летнего возраста. Во время обысков местные полицейские выяснили, что газ, найденный у мужчин в баллонах, оказался безвредным. Зажигательных устройств у двоих нарушителей спокойствия не нашли.