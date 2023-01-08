В Германии предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ WDR: в Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта с использованием цианида и рицина

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В немецком городе Кастроп-Рауксель на западе страны задержаны двое мужчин по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ — цианида и рицина, передает телерадиокомпания WDR со ссылкой на заявление полиции. Фигурантами дела являются 32-летний гражданин Ирана и, предположительно, его брат.

Обвиняемые подозреваются в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, — сказали следователи.

30 декабря на крупном вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, пронесших в здание газовые смеси. Задержанные громко кричали, что планируют «все взорвать». В общей сложности злоумышленники пронесли с собой девять баллонов с газом.

Задержанными оказались 51-летний француз по имени Эрик и ливиец Абдельвахед 29-летнего возраста. Во время обысков местные полицейские выяснили, что газ, найденный в баллонах у задержанных, оказался безвредным. Зажигательных устройств у двоих нарушителей спокойствия не нашли.