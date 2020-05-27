Полицейские во Франции ошиблись квартирой и выломали дверь у стариков

https://static.news.ru/photo/e8875106-a00b-11ea-ae76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во Франции полиция во время контртеррористической операции по ошибке выбила дверь в квартиру спящей пожилой пары. Инцидент произошёл в Лиможе около 6 утра.

Вместо того чтобы пойти по левому коридору, правоохранители направились в правый коридор, сообщает France Bleu.

Со слов дочери стариков, полицейских «в чёрном» было очень много. Вооружённые стражи порядка направили на пожилую женщину лампу и стали требовать ответить, где находится её сын. Когда та сказала, что у неё нет сына, они осознали, что ошиблись квартирой.

Позднее с парой связался местный чиновник. Он извинился и заявил, что за ущерб от вторжения в квартиру будет выплачена компенсации.

Несмотря на оплошность, полиции удалось задержать человека, которого искали по подозрению в подготовке нападения на синагогу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Миннеаполисе грубое задержание привело к смерти 46-летнего темнокожего американца. Четверо стражей порядка были уволены из правоохранительных органов.