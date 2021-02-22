Полицейские начали задерживать националистов на акции в Киеве

https://static.news.ru/photo/c94cb2b4-7610-11eb-920b-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео НАШ/Youtube.com

Акция в поддержку националиста Сергея Стерненко, приговорённого к лишению свободы на семь лет и три месяца, продолжается возле офиса президента Украины в Киеве. Полицейские начали задерживать протестующих.

Активисты зажигают фаеры перед лицом силовиков, бросают их в места скопления сотрудников правоохранительных органов, а также пытаются сорвать шлемы с полицейских. Кроме того, в них бросают снежки и мандарины. Силовики в ответ применяют слезоточивый газ, передаёт «Страна.ua».

В настоящий момент число задержанных на мероприятии неизвестно.

23 февраля приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый в прошлом возглавлял одесскую ячейку «Правого сектора» (запрещённая на территории РФ организация).

Украинский националист не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения вердикта суда угрожали стороне обвинения, отмечены столкновения радикалов с полицией. Защита Стерненко собралась подавать апелляцию на приговор.

Вечером в этот же день возле офиса президента Украины началась акция сторонников Стерненко. Они попытались прорвать кордон полиции, но им этого не удалось, писал NEWS.ru.