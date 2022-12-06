Показательная порка: «Дождь» ответил по всей строгости европейского закона Оппозиционный российский телеканал, переехав весной из России, попал под дерусификацию в Латвии

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Оппозиционный российский телеканал «Дождь» (внесён в России в реестр СМИ-иноагентов) лишили лицензии на работу в Латвии, выданную ровно полгода назад. Власти страны объяснили своё решение «угрозой национальной безопасности и общественному порядку» со стороны российского телеканала. За столь строгими мерами может стоять кампания по выдавливанию россиян из Латвии.

Угрозы: Глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Латвии Иварс Аболиньш в соцсети сообщил, что телеканал прекратит своё вещание в ночь на четверг, 8 декабря. Более того, совет намерен добиваться геоблокировки канала «Дождь» на YouTube. А министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил аннулировать сотрудникам канала разрешение на проживание.

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил аннулировать сотрудникам канала разрешение на проживание

Суть обвинения: Радикальные меры в отношении телеканала «Дождь» латвийские власти объяснили «совокупностью нарушений». Как отметил Аболиньш, телеканал не обеспечил звуковую дорожку на национальном языке, изобразил карту РФ с Крымом, что не отвечает международному праву, в эфире говорил о помощи российской армии. Также глава NEPLP сослался на поучение информации от Службы государственной безопасности (СГБ), разглашать которую, правда, нельзя. К остальным российским СМИ, переехавшим в Латвию из РФ после 24 февраля нынешнего года, у СГБ претензий нет, заключил глава ведомства.

Подробности: Наибольший резонанс в латвийском обществе получила фраза ведущего телеканала в программе «Здесь и сейчас» Алексея Коростелёва от 1 декабря:

Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте.

Речь шла о сообщениях на почту [email protected] и в Telegram-бот «Дождя». Как заявил после этого главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, эта фраза ошибочно создала ощущение у зрителя, что телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ. На самом деле, пояснил главный редактор, этот почтовый ящик был создан для получения сообщений о нарушениях, связанных с проведением спецоперации на Украине.

Но оправдания главного редактора и даже спешное увольнение Коростелёва никак не повлияли на позицию латвийских властей. В свою очередь Кремль не упустил возможности отметить на этом примере иллюзорность европейской демократии.

Фото: Страница Алексея Коростелева Вконтакте Бывший ведущий телеканала Алексей Коростелёв

Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мнения: Латвийскую власть в России раскритиковали из-за «Дождя» не только представители Кремля. Российский оппозиционный политик, член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг назвал решение по «Дождю» отражением глубокого провинциализма политического ландшафта Латвии.

У этого решения, безусловно, полностью внутриполитические мотивы: это прямая популистская реакция на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны. На этой волне сейчас держится в Латвии парламентское большинство и, соответственно, правительство. Это желание управлять страной, опираясь на силу ненависти. И это очень опасно, — написал оппозиционер в своём Telegram-канале.

Бывший депутат латвийского парламента, политолог Вейко Сполитис, напротив, отметил в беседе с NEWS.ru, что регулятор в целом терпимо относился к «Дождю», ограничиваясь предупреждениями до тех пор, пока нарушения не приобрели демонстративный характер.

Есть главенство права для всех. Телеканал «Дождь» или какая-либо американская радиостанция должны соблюдать закон. «Дождь» его нарушал. Конечно, кто-то скажет, что они ещё не привыкли, не понимают важность этого требования. Но ведь регулятор прежде уже высказывал, что они должны выполнять латвийские законы, и они должны были понимать, что третий раз приведёт к аннулированию лицензии. И всё же они сейчас могут обратиться в суд, представив свои аргументы, — подчеркнул Сполитис.

В то же время Сполитиса удивило, что сегодня представители «Дождя» пришли на заседание NEPLP без переводчика, несмотря на то что в Латвии заседания в госорганах проходят на латышском языке. Очевидно, что тележурналисты захотели подчеркнуть свою независимость, но в итоге сами себе навредили. Конечно, регулятор мог отнестись к вопросу мягче, но такое демонстративное пренебрежение к закону, нежелание понимать, что им говорят на заседании, не оставил «Дождю» никаких шансов, заключил эксперт.

Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости Главный редактор телеканала Тихон Дзядко разъяснил, как обстояло дело, но латвийские власти к нему не прислушались

Есть мнение, что сколько бы европейские политики не говорили о единстве закона для всех, будь то россиянин, или американец, но историческая память влияет на них неосознанно. В странах Балтии не изжита негативная ассоциация России и её представителей с имперством. Поэтому ещё долго отношение здесь будет оставаться недоверчиво-осторожным даже к оппозиционерам.

Реакция властей и большинства политических элит балтийских стран на то, что они ассоциируют с российским имперством в любом варианте — от предельно жесткого сталинского до мягкого либерального (вспомним чубайсовскую «либеральную империю») — резко негативная, — пишет в Telegram российский политолог Алексей Макаркин. — В доминирующем балтийском дискурсе Россия не только непосредственно связана со сталинскими репрессиями (включая депортации 1941 и 1949 годов), но и выглядит «азиатской» силой, препятствовавшей европейскому пути развития этих стран. Поэтому любая неоднозначность (или даже намек на нее) в оценках нынешней ситуации воспринимается в совершенно определенном ключе.

Перспектива: Латвийские эксперты полагают, что не ответить столь жёстко на «нарушения российского телеканала» власти не могли, в том числе и ради назидания другим. В стране после начала СВО обосновались многие российские оппозиционные журналисты. По данным издания LETA, в этот период визы получили 247 медийных работников. В июле нынешнего года Служба госбезопасности Латвии сообщила, что переезд такого числа российских журналистов несет в себе риски для латвийской государственности.

Лишение лицензии «Дождя», возможно, стоит рассматривать как чёткое предупреждение всем остальным оппозиционерам из России не пытаться игнорировать интересы Латвии, какие бы цели эти люди не преследовали.