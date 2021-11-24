Пограничники Польши пытались остановить беженцев автоматными очередями

Польские пограничники и сотрудники силовых ведомств минувшей ночью пробовали автоматными очередями остановить проход на территорию страны группы мигрантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.

В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими, — отмечается в сообщении.

По сведениям пограничного комитета, ситуация на белорусско-польской границе «остаётся напряжённой, польские силовики продолжают травить беженцев газом».

Следственным комитетом Белоруссии была начата проверка по факту очередного применения спецсредств со стороны польских силовиков в отношении мигрантов. Инцидент произошёл 23 ноября. В непосредственной близости от белорусско-польской границы находится несколько тысяч беженцев, среди них немало женщин и детей.

Ранее в правозащитной организации Human Rights Watch рассказали, что кризис с мигрантами требует безотлагательного решения. За время их нахождения в приграничной зоне погибли 13 человек, в том числе годовалый сирийский младенец.

Для контроля ситуации на украинско-белорусской границе Киев начал специальную пограничную операцию. Чтобы не допустить нарушения границы, была увеличена численность сотрудников отрядов охраны. В планах — привлечение к охране рубежа авиации, в том числе и беспилотников, а также технических средств наблюдения.