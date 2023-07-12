Погнавшийся за Зеленским Байден попал на видео

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден погнался за своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Инцидент произошел на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

На распространившейся видеозаписи можно увидеть, как по завершении выступления Зеленский уходит со сцены, и Байден поспешно следует за ним.

Двухдневный саммит НАТО начался в литовской столице во вторник, 11 июля. Основной темой повестки мероприятия стала военная поддержка Украины. При этом Киев был разочарован риторикой Альянса относительно перспектив вступления страны в состав организации.

Байден прибыл в Вильнюс, предварительно посетив Лондон. Там президент провел ряд встреч с представителями британского правительства. Этот визит в Соединенное Королевство стал третьим по счету за последний год.

Ранее сообщалось, что перед саммитом НАТО на билборде в Вильнюсе транслировали ролик с Байденом, который падает при выходе из самолета. Запись появилась на экране в исторической части города перед визитом американского лидера. Вскоре билборд отключили, а местный департамент полиции пообещал разобраться в произошедшем.