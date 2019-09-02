https://static.news.ru/photo/6482a726-ce23-11e9-9d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Британский подросток потерял зрение из-за того, что питался только чипсами, картошкой фри, белым хлебом, ветчиной и сосисками. Медики диагностировали у него невропатию зрительного нерва.

Впервые мальчик обратился к врачам в возрасте 14 лет. Он жаловался на усталость, при этом индекс массы тела у него был в норме. Доктор прописал ему инъекции витамина B12 и предложил изменить питание. Спустя год у молодого человека развилась потеря слуха и стало пропадать зрение, однако медики не могли выявить причину. К 17 годам подросток ослеп, сообщается в исследовании его болезни, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine .

Врачи обнаружили, что мальчик страдал от дефицита витаминов, кальция и минералов. Лишь после этого он признался, что с начальной школы избегал употребления «определённых продуктов».

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