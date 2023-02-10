Подпольщик заявил об изнасиловании польскими наемниками девочки в Николаеве РИА Новости: подполье в Николаеве сообщило об изнасиловании польскими наемниками девочки

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку в Николаевской области, рассказал РИА Новости активист пророссийского подполья в украинском городе. По его словам, как и прежде, в полиции отказались проводить расследование.

Теперь [польские наемники] — в Очакове и в Рыбаковке, эти твари перебрались туда. На той неделе они изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку. Понятное дело полиция, как всегда — никакой реакции, — сообщил подпольщик.

Он пообещал, что подполье скоро ответит на действия наемников акциями возмездия.

Активист рассказывал о похожем инциденте в Николаеве в декабре 2022 года. Тогда полиция также не стала возбуждать уголовные дела после изнасилования польскими наемниками двух девушек. Местные силовики сослались на указание из Киева «не замечать» противоправных действий союзников Украины.

Ранее активист пророссийского подполья заявил, что местные власти разместили в морском порту мобильные крематории, привезенные из Германии. По его словам, речь идет о морском специализированном порте «Ника-Тера».