03 сентября 2025 в 10:10

Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» могут выдать Германии

Италия может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апелляционный суд Болоньи в среду, 3 сентября, рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» украинца Сергея Кузнецова, сообщает РИА Новости. Адвокат задержанного заявил, что сторона защиты готовится к суду и изучает полученные из ФРГ материалы обвинения.

Слушание «технически подходит» для согласия или отказа от выдачи, отметил юрист. По его словам, в ожидании заседания у Кузнецова есть время ознакомиться с полученными из Германии материалами обвинения и придумать стратегию в суде. У судебных органов Италии есть два месяца после ареста украинца, чтобы определиться с решением.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.

До этого появилась информация, что арестованный в Италии Кузнецов был главой операции по подрыву «Северных потоков». В Европейском ордере на арест говорится, что мужчина координировал этапы диверсии. Обвиняемый установил на газопроводах не менее четырех взрывных устройств с таймерами.

