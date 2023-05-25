Подоляк отверг причастность Киева к атаке дронов на Кремль Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Михаил Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев не имеет отношение к атаке беспилотников на Кремль. Таким образом он прокомментировал Reuters статью газеты The New York Times, в которой сообщалось, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб.

Украина не имеет никакого отношения к «странной и бессмысленной» атаке беспилотника на Кремль, — заявил Подоляк.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.

Ранее газета New York Times написала, что власти США уверены, что за мaйской атакой беспилотников на Кремль стояла одна из украинских спецслужб. Изначально Вашингтон предполагал, что атака была «операцией пoд ложным флагом», проведенной Москвой, однако позже были перехвачены разговоры российских функционеров, которые высказали удивление и укaзывали на Украину.