Под Киевом обмелело крупное водохранилище Под Киевом резко обмелело крупное водохранилище в районе Сухолучья

Киевское водохранилище резко обмелело в районе Сухолучья и села Толокунь на Украине, сообщает «Страна.ua». Кроме того, произошел также массовый мор рыбы: в песке осталось большое количество мальков, в воздухе ощущается неприятный запах.

По словам очевидцев, вода отошла от береговой линии на несколько десятков метров, на многих участках видны коряги и бревна. Это произошло из-за интенсивного сбрасывания воды на Киевской ГЭС ради увеличения выработки электроэнергии.

Ранее стало известно, что электроэнергия и водоснабжение начали пропадать в Киеве. Такая ситуация наблюдается на левом берегу города. В СМИ сообщили, что произошла авария на энергообъекте, официальной информации не поступало.

Также в прессе появилась информация, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовались не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.