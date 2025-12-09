Большая часть Киева погрузилась во тьму Times of Ukraine: более чем 70% Киева осталось без электричества

В большей части Киева нет электричества, сообщает Times of Ukraine. По данным издания, в темноту погружены более 70% украинской столицы.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинская энергосистема в ближайшие несколько месяцев может полностью остановиться после точечных ударов по ней российских войск. По его словам, перебои в энергосистеме также повлияют на логистику ВСУ в зоне СВО.

До этого стало известно, что Украина на конец ноября располагала лишь 10–12 ГВт мощности энергосистемы, тогда как для прохождения зимы необходимо не менее 15 ГВт. Страна может рассчитывать на импорт 2–2,5 ГВт из ЕС, однако увеличение поставок ограничено пропускными возможностями сетей.