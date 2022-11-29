На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Press

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики. Многие главы обладминистраций призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и срочно спрятаться в укрытиях.

По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», многие области дали отбой тревоги. В Киеве тревогу отменили спустя 10 минут после объявления. Также воздушную тревогу отменяют в Житомирской и Черкасской областях.

Накануне сирена прозвучала в Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.