В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу В Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. Кроме того, сирена прозвучала в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В Кировоградской области тревогу объявили в 18:43, а через две минуты — в Николаевской. В двух остальных регионах сирена прозвучала в 18:59. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале отметил, что воздушная тревога объявлена во всем регионе.

По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», в Купянске Харьковской области произошли мощные взрывы. Подробности пока неизвестны.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.