По делу об убийстве преподавателя под Парижем задержали девять человек

Французские силовики в рамках расследования дела об убийстве преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, которое совершил религиозный фанатик, на данный момент задержали девять человек.
Ранее в СМИ появились сведения, что учитель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Согласно предварительной версии, убийцей мужчины стал один из учеников. По версии, которая пока что не получила официального подтверждения, им оказался 18-летний Абдулак Анзоров.
После совершённого убийства он опубликовал на своей странице снимок отрубленной головы. Под фото он отметил, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Предполагаемый убийца позднее был застрелен правоохранителями.
Как
Расследованием, в частности, занимаются сотрудники антитеррористического отдела прокуратуры.
Как ранее писал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон считает убийство преподавателя террористической атакой.