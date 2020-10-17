По делу об убийстве преподавателя под Парижем задержали девять человек

https://static.news.ru/photo/63cfe58a-104b-11eb-8e7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Французские силовики в рамках расследования дела об убийстве преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, которое совершил религиозный фанатик, на данный момент задержали девять человек.

Ранее в СМИ появились сведения, что учитель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Согласно предварительной версии, убийцей мужчины стал один из учеников. По версии, которая пока что не получила официального подтверждения, им оказался 18-летний Абдулак Анзоров.

После совершённого убийства он опубликовал на своей странице снимок отрубленной головы. Под фото он отметил, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Предполагаемый убийца позднее был застрелен правоохранителями.

Как сообщает телеканал BFMTV, в настоящее время полицией задержаны четыре члена семьи нападавшего. Их задержали первыми и провели обыск в коммуне Эврё. Затем правоохранители задержали отца одного из учеников, жаловавшегося на учителя, приятеля мужчины и ещё троих человек.

Расследованием, в частности, занимаются сотрудники антитеррористического отдела прокуратуры.

Как ранее писал NEWS.ru, французский президент Эммануэль Макрон считает убийство преподавателя террористической атакой.