https://static.news.ru/photo/87761cd2-4dcf-11ea-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PA Wire/ТАСС

Житель Лондона заразился коронавирусом. Это первый подобный случай в британской столице.

Всего в стране заболели девять человек, передаёт Sky News, ссылаясь на собственные данные. В настоящий момент пациент находится в больнице на юге мегаполиса.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Национальной системы здравоохранения Великобритании профессор Кит Уиллетт рассказал, что бизнесмен Стив Уолш, который заразил коронавирусом 11 человек, полностью выздоровел. Мужчину выписали из больницы.

На 12 февраля 2020 года число заражённых в мире составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.