Пересекать границу Украины разрешат только на автомобиле

https://static.news.ru/photo/be3b9a10-77f7-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Украинские власти вводят дополнительные ограничения на пропуск людей через государственную границу, это связано с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 7 апреля пересечь рубеж можно будет только на личном автотранспорте. Пешеходное сообщение полностью прекратится.

При этом будут закрыты 115 пунктов пропуска, а работать останутся 19, передаёт «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу, где заявили о соответствующем решении правительства.

Ограничения вступят в силу ровно в полночь.

На данный момент в стране временно закрыты пункты контроля и пропуска через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения. В последнем случае запрет наложен на передвижение автобусов.

Исключение по ограничительным мерам будет приниматься только в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Ранее NEWS.ru писал, что улицы Киева будут подвергаться усиленной обработке из-за коронавируса. Их будут дезинфицировать трижды в неделю.