Пересекать границу Украины разрешат только на автомобиле

Украинские власти вводят дополнительные ограничения на пропуск людей через государственную границу, это связано с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 7 апреля пересечь рубеж можно будет только на личном автотранспорте. Пешеходное сообщение полностью прекратится.
При этом будут закрыты 115 пунктов пропуска, а работать останутся 19,
Ограничения вступят в силу ровно в полночь.
На данный момент в стране временно закрыты пункты контроля и пропуска через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения. В последнем случае запрет наложен на передвижение автобусов.
Исключение по ограничительным мерам будет приниматься только в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.
Ранее NEWS.ru писал, что улицы Киева будут подвергаться усиленной обработке из-за коронавируса. Их будут дезинфицировать трижды в неделю.
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