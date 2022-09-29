«Пехота против пехоты»: Бородай предрек сложности в проведении СВО Депутат Госдумы Бородай предупредил о сложностях проведения СВО на Украине в зимнее время

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Осуществлять боевые действия в зоне проведения спецоперации на Украине в зимнее время года ВС РФ и союзническим войскам будет сложнее. Об этом рассказал в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он объяснил, что зимой возникнет «ситуация, когда пехота против пехоты», так как позиции будут хорошо просматриваться из-за отсутствия зелени и станут открыты противнику, вследствие чего «и артиллерия, и бронетехника будут оттягиваться далеко в тылы».

По его мнению, боевые действия в зоне проведения СВО в обозримом будущем будут продолжаться «в еще более интенсивном режиме».

У противника совсем другие вопросы и задачи. Они пытаются сейчас наступать безжалостно, уничтожая собственную живую силу. Просто потому, что им надо продемонстрировать хозяевам результат, — первое. И отжать максимум территорий — второе. Собственно, это сопряженные задачи. Отжать максимум территорий — потому что они прекрасно понимают, что когда упадет зеленка, фронт, может быть, и не встанет (боевые действия не остановятся. — NEWS.ru), но будет существенно более нестабилен, чем сейчас. Потому что зеленка укрывает и наши, и их позиции. Зеленки не будет — позиции станут открытыми. Это приведет, конечно же, к возможности их уничтожения. Ну и, соответственно, к тому, что и артиллерия, и бронетехника будут оттягиваться далеко в тылы, — рассказал Бородай.

По словам главы Союза добровольцев Донбасса, зимой «будет ситуация, когда пехота против пехоты». Он отметил, что сейчас «есть отличные средства разведки и зажженная сигарета или, например, пыхтящая буржуйка может вызвать на себя очень прицельный, точный скорректированный огонь».

Поэтому сказать, что будет легче... будет весьма не легче, я вам хочу сказать. Весной и летом воевать в принципе легче, невзирая на все сложности и опасности. Потому что зимой, извините, будет холодно. Я сам очень не люблю [участвовать в боевых действиях зимой] после первого и второго штурма Грозного. Мысли о том, что придется воевать зимой, вызывают у меня глубочайшее отвращение. Но придется, — заключил Бородай.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков заявил, что НАТО может более открыто вступить в конфликт на Украине ближе к зиме. Он подчеркнул, что именно массовые поставки оружия и боевой техники со стороны Запада будут расцениваться как полноценное участие в конфликте.

Военный эксперт также отметил, что зимой, когда НАТО перейдет к открытой конфронтации, начнется «второй этап полноценной третьей мировой войны».