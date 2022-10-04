Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в состав РФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Леонид Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении республики в состав России, передает РИА Новости. Ранее Народный совет республики ратифицировал договор о принятии ЛНР в состав в России и образовании нового субъекта.

Пасечник подписал закон о ратификации договора по вхождению ЛНР в состав России, — говорится в сообщении.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступает на подпись президенту Владимиру Путину.

Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.