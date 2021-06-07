Партия Меркель получила шанс сохранить власть и «Северный поток — 2»

В германской земле Саксония-Анхальт состоялись выборы в местный парламент. Победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС), партия канцлера Ангелы Меркель. В иные годы лидерство консерваторов в этом регионе не подвергалось сомнению, но сегодня их выигрыш кажется скорее неожиданностью. На фоне падения рейтингов ХДС по всей стране закрепление лидерства в Саксонии-Анхальте стало подарком для нового председателя партии Армина Лашета. Теперь шансы ХДС на сохранение контроля над бундестагом выглядят вполне реальными.

Ангела Меркель bundeskanzlerin/instagram.com

По предварительным результатам голосования, ХДС набрал 37,1% голосов, оставив позади националистическую «Альтернативу для Германии» с 20,8%. Незадолго до выборов опросы общественного мнения предсказывали победу ультраправым, но в итоге ХДС даже улучшил свой результат по сравнению с 2016 годом, когда он получил 29,8%. А вот «АдГ» наоборот потеряла более 4%.

Остальные политические движения показали результаты, сравнимые с 2016 годом. «Левая» партия набрала 11%, социал-демократы (СДПГ) — 8,4%, «Зелёные» — 5,9%, а Свободная демократическая партия — 6,4%. Таким образом, ХДС может сформировать коалицию с СДПГ и свободными демократами, оставив за бортом своих главных соперников — «Альтернативу для Германии» и «Зелёных».

В других обстоятельствах избирательная кампания в малонаселённой восточной земле не привлекла бы к себе такого внимания. Но это голосование — последнее перед решающими выборами в бундестаг в сентябре. И на последних земельных выборах партия Меркель показывала неутешительные результаты. В марте ХДС пережил знаковое поражение на выборах в региональные парламенты Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, которые до недавнего времени считались оплотами консерваторов.

Поэтому кампания в Саксонии-Анхальте воспринималась как последний шанс ХДС выправить положение перед сентябрьскими выборами, а заодно доказать, что новый председатель партии Армин Лашет — способный лидер. Так и произошло: Лашет лично агитировал за текущего премьер-министра Саксонии-Анхальта Райнера Хазелоффа. Любопытно, что когда блок ХДС/ХСС выбирал своего единого кандидата в канцлеры, Хазелофф поддерживал соперника Лашета Маркуса Зёдера. Но перед лицом общего вызова разногласия были забыты, и совместная кампания Лашета и Хазелоффа оказалась успешной.

Впрочем, многие наблюдатели списывают хороший результат ХДС в Саксонии-Анхальте на личную харизму премьер-министра Хазелоффа, который правит землёй с 2011 года, а не на поддержку Лашета.

Florian Gaertner/photothek.de vi/GLOBAL LOOK PRESS

Позиции «Альтернативы для Германии» на востоке ФРГ традиционно сильны, поэтому победа над ними далась ХДС нелегко. Однако рейтинги националистов в последнее время проседают по всей стране. Партия строила свою повестку на противодействии «диктату Брюсселя» и наплыву мигрантов, но на фоне пандемии и та, и другая проблема отошли на второй план. При этом ультраправым не удалось оседлать антиэлитарные настроения немцев: поначалу они выступали за жёсткие коронавирусные ограничения, затем, наоборот, начали агитировать против локдауна. Подобные метания не ушли от внимания избирателей.

Однако общенациональные рейтинги ХДС тоже не впечатляют. В мае их даже обогнали «Зелёные», но сегодня консерваторы снова отвоевали небольшое преимущество: их поддерживают 25% респондентов, в то время как за экологистов выступают 23%. Тем не менее перевес выглядит хрупким, а тенденция на снижение рейтинга правящей партии на лицо: с начала года она потеряла 10% поддержки.

Закрепление лидерства в Саксонии-Анхальте увеличивает шансы ХДС остаться у власти. Армин Лашет, несмотря на недостаток харизмы, всё ещё может стать канцлером по результатам сентябрьских выборов. Такой сценарий был бы наиболее благоприятным для России. Лашет известен прагматичным подходом к отношениям с Москвой, он поддерживает проект «Северный поток — 2» и в целом собирается продолжать политику Меркель.

Основная соперница Лашета, кандидат от «Зелёных» Анналена Бербок, напротив, призывает к более жёсткому разговору с Москвой и отказу от российского газа. По мнению экологистов, «Северный поток — 2» увеличивает зависимость Германии от ископаемых видов топлива. Вместо этого они предлагают вкладываться в возобновляемые источники энергии.