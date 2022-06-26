Партия Макрона предложила внести право на аборт в конституцию Партия президента Макрона предложила внести право на аборт в конституцию Франции

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look press

Эммануэль Макрон

Во Франции партия президента Эммануэля Макрона «Ренессанс» намерена подготовить законопроект о закреплении в конституции страны права на аборт. Об этом заявила председатель фракции партии в Национальном собрании республики Орор Берж в эфире радиостанции France Inter. Такая инициатива возникла после того, как в США Верховный суд отменил федеральные гарантии права на прерывание беременности.

Каждые девять минут в мире умирает женщина из-за проведённого в небезопасных условиях аборта. Мы должны принять меры во Франции, чтобы завтра не было отклонений, которые могли бы произойти. Именно по этой причине <...> мы вместе с моей фракцией собираемся предложить конституционный законопроект, чтобы включить уважение к аборту в нашу конституцию, — заявила Берж.

Инициативу поддержала и премьер-министр страны Элизабет Борн, которую цитирует Bloomberg.

Для всех женщин, для прав человека, мы должны закрепить это достижение. Парламент должен иметь возможность очень сильно сплотиться вокруг этого законопроекта, — сказала глава правительства.

Аборты во Франции стали легальными в 1975 году.

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать нормы по процедуре абортов будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.

Президент США Джо Байден негативно оценил такое решение. Он подчеркнул, что суд, «забирая у женщин конституционное право», «в прямом смысле слова отбрасывает Америку на 150 лет назад».