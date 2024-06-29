Опрос показал потенциального победителя выборов во Франции Bloomberg: партия Ле Пен лидирует во Франции по итогу общественного опроса

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марин Ле Пен

«Национальное объединение» экс-кандидата в президенты Марин Ле Пен укрепило свое лидерство в преддверии первого тура досрочных парламентских выборов во Франции в воскресенье, 30 июня, согласно общественному опросу Bloomberg. Уточняется, что партия и ее союзники набрали 36,2% голосов.

При этом левая партия «Новый народный фронт», объединяющий социалистов, коммунистов, «зеленых» и крайне левую партию «Непокоренная Франция», занимает второе место с 28,3%. Группа президента страны Эммануэля Макрона отстает на 20,4%, указали аналитики.

Ранее лидер политсилы Эрик Сьотти заявил, что партия «Республиканцы» (LR) в преддверии выборов в парламент Франции должна объединиться с фракцией крайне правой партии «Национальное объединение» (RN). Он отметил, что уже провел переговоры с главой RN Жорданом Барделлой и Марин Ле Пен.

До этого издание The Guardian сообщило, что досрочные парламентские выборы, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, могут быть попыткой восстановить большинство в Нацсобрании и, как следствие, политическое влияние. Журналисты признали, что в прошлом главе республики неплохо удавались предвыборные кампании, но сейчас ситуация изменилась. Это значит, что выборы могут привести к политическому кризису.