Парламент Франции уличил Макрона в «секретной сделке» с Uber

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Комиссия парламента Франции подготовила отчет, в котором сообщается о заключении «секретной сделки» между президентом страны Эммануэлем Макроном и американской компанией Uber, сообщает Radio France. Документ свидетельствует о том, что благодаря покровительству со стороны Макрона в Uber смогли сократить часы подготовки водителей сервиса с 250 до 7.

Ожидается, что текст отчета будет представлен позднее, однако французским журналистам уже известны некоторые его положения. В частности в документе утверждается, что Макрон был тесно связан с лоббистом Uber Марком МакГанном. Также в отчете подчеркивается, что гендиректор Uber France предлагал Макрону профинансировать его президентскую кампанию. Всего представители компании связывались со службами президента не менее 34 раз за последние четыре года.

Британская газета The Guardian ранее заявила, что в распоряжение ее редакции поступило свыше 124 тысячи документов, выставляющих Uber как самую коррумпированную компанию в истории. Утверждается, что она занимается подкупом политиков и государственных чиновников с целью получения преференций перед местными конкурентами. По данным Международной ассоциации журналистов-расследователей, в 2016 году компания потратила на подкуп $90 млн.