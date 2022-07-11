Компания Uber Technologies Inc, занимающаяся координацией работы частных владельцев такси во многих странах мира, занимается подкупом политиков и государственных чиновников с целью получения преференций перед местными конкурентами в таких масштабах, что могут позавидовать лоббисты военно-промышленного комплекса и наркобароны. NEWS.ru попытался понять, как агрегатор такси смог превратиться в «мировую закулису», с которой много десятилетий борются конспирологи всех стран.
В понедельник британская газета The Guardian сообщила, что ей слили более 124 тысячи документов, выставляющих Uber как, вероятно, самую коррумпированную компанию в истории. Публикация представляет собой компиляцию расследований, которые провела Международная ассоциация журналистов-расследователей (ICIJ) (всего сведены вместе находки 180 журналистов из 40 изданий).
Документы (их редакция The Guardian назвала общим термином U-files по аналогии с термином X-files, обозначающим засекреченные материалы) относятся к пятилетнему периоду с 2013 по 2017 год, когда во главе компании стоял ныне 46-летний Травис Каланик. При нём Uber начал агрессивную кампанию превращения в мультинациональную корпорацию с глобальным охватом. Основанная на беззастенчивом демпинге бизнес-модель, разработанная Калаником, оказалась настолько успешной, что даже возникло понятие «уберизация».
Сегодня стало известно, какими методами и какой ценой название Uber сделалось нарицательным. Основным из них стало полное игнорирование национальных законов, если те каким-то образом препятствовали расширению бизнеса компании.
Масло в колёса
Uber делал попытки «смазать колёса» таким мировым политикам, как нынешним президенту США Джо Байдену, федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Ирландии Энди Кенни, бывшему главе правительства Израиля Беньямину Нетаньяху и другим высокопоставленным лицам из в общей сумме 63 стран, включая Россию. Всем им эмиссары Uber более или менее откровенно предлагали взятки, замаскированные под пакеты акций,, и статус «стратегического инвестора».
И это только верхушка айсберга, потому что на более низком уровне попытки купить расположение чиновников, отвечающих за вход на рынок пассажирских перевозок, исчисляются сотнями тысяч. По данным расследователей ICIJ, только в 2016 году компания потратила на эти цели $90 млн.
Из документов (это электронные письма и сообщения в мессенджерах) следует, что всемирный таксомоторный гигант ведет свой бизнес методами, ничем не отличающимися от методов любой мафиозной структуры: подкупает политиков, профсоюзных лидеров, полицейских чиновников и не останавливается перед физическим устранением конкурентов.
Согласно документам, ставшим достоянием гласности, руководители Uber прекрасно отдавали себе отчет в том, что их деятельность нарушает законы стран нахождения компании, однако придерживались убеждения, что успешный бизнес нельзя строить в белых перчатках.
— А это ничего, что мы ведем себя как пираты?—осторожно спрашивает один из руководителей отделения компании в Индии в переписке с начальником из головного офиса.
— Забей, мы в гробу видали всю эту юридическую ерунду, мы идём напролом, наша стихия — хаос!— воодушевляет в ответ его респондент.
В некоторые моменты Травис Каланик ведет себя не как топ-менеджер коммерческой компании, пусть даже и глобальной, а как политический деятель, имеющий дерзость вмешиваться во внутреннюю политику других государств. В частности, во время массовых протестов, которые летом 2015 года устроили таксисты в Париже и Марселе, требовавшие от властей запретить сервисы Uber на территории страны, Каланик отдаёт своим подчиненным распоряжение: «Если против них (протестующих. — NEWS.ru) понадобится применять силу, применяйте. Оно того стоит. Насилие обеспечит нам успех».
По сути, Каланик превратил таксистов Uber в свою частную армию, наподобие штурмовиков, которые устраивали уличные побоища во времена, когда немецкие нацисты рвались к власти.
Протест таксистов во Франции и повсюду вызывает то, что водители Uber не платят за лицензию таксиста, стоимость которой доходит до €240 тысяч. Кроме того, выручка таксистов и компаний, на которые они работают, упала на 30–40% после прихода Uber во Францию.
Выписывая одной рукой «индульгенцию» на насилие в отношении французских конкурентов, Каланик другой рукой шлет сообщения Эммануэлю Макрону, на тот момент занимавшему должность министра экономики, промышленности и цифровых дел. Как видно из переписки, будущий президент Франции с интересом относился к предложениям американского бизнесмена и несколько раз общался с ним в приватном порядке (в документах, однако, не содержится прямых свидетельств того, о чем эти двое вели свои беседы).
Эта «дружба» не прекратилась и после того, как Макрон въехал в Елисейский дворец. В одном из документов содержится свидетельство, как он сообщает главе Uber, что ему удалось «уломать» членов правительства, которые выступали против присутствия компании в стране. Что имеется в виду под «уломать», из этой переписки также непонятно, но очевидно, что адресату Макрона этого объяснять и не требуется.
В Германии же усилия Uber оказались не столь успешными. Олаф Шольц, который в то время работал мэром Гамбурга, оказался невосприимчивым к посулам Трависа Каланика. Это видно из того, что последний в досаде называет нынешнего федерального канцлера ФРГ шутом. Шольц тогда поставил условием присутствия Uber в городе, что водители компании будут работать на общих основаниях с другими таксистами (что автоматически лишало Uber конкурентных преимуществ).
Наконец, Каланик позволял себе разговаривать даже не на равных, а сверху вниз с Джо Байденом, бывшим в то время вице-президентом в администрации Барака Обамы.
Передайте этому болвану, что если он опоздает на согласованную с нами встречу во время Всемирного экономического форума, то он пожалеет о каждой минуте, которую он у нас украдет,— раздраженно пишет он в мессенджере своим сотрудникам.
Похоже, Байден действительно испугался впасть в немилость у главного таксиста США. После этого предупреждения он внёс правки в свою речь в Давосе, добавив туда фразу «Свобода работать то количество часов, которые желает сам работник, влечет за собой возможность распоряжаться своей жизнью по собственному желанию» (это один из основополагающих принципов «уберизации» не только в индустрии такси, а в любой отрасли экономики).
Ушли в отказ
Всего через несколько часов после того, как U-files появились в открытом доступе, представитель Uber выступила с опровержением, заявив, что руководство компании никогда не оправдывало применение силы в отношении конкурентов и стыдиться компании не за что.
Мы не намерены приносить извинения за ошибки прошлого. В указаниях на ошибки Uber, совершенные до 2017 года, никогда не было недостатка, про это даже снимались телевизионные сериалы. Но наши нынешние ценности не имеют ничего общего с тем периодом, — заявила старший вице-президент Uber Джилл Хейзельбейкер.
Она призвала общественность судить о компании по последним пяти годам её работы, а не по начальному периоду становления бизнеса. Однако опровергнуть весь массив утекшей в прессу информации компания, разумеется, не в состоянии, и сейчас для нее речь идет о минимизации имиджевого ущерба (а, возможно, и об уходе от уголовного преследования, которое подобные документы могут инициировать в той части, на которую не истёк срок давности).
Сама по себе бизнес-модель, применяемая Uber, прогрессивная и для пользователей очень привлекательная, рассказал NEWS.ru эксперт в области пассажирских перевозок Олег Амосов.
Недовольство компанией происходит полностью из среды конкурентов, и масла в огонь подливают и её собственные просчеты. Например, в 2017 году кто-то из обиженных менеджеров Uber выложил в Сеть личные данные миллионов пассажиров с точными указаниями маршрутов и времени их поездок. Но если не брать этот скандальный инцидент, то «уберизация» колоссально удешевила услуги такси, как и прочих сфер услуг, где такая модель применяется. Понятно, почему конкуренты готовы разорвать Uber на куски.
Сам Каланик оставил пост главы Uber летом 2017 года после семи лет у её руля. Он окончательно покинул компанию в последний день 2019 года, сохранив за собой, по данным Forbes, $2,8 млрд её активов. Общие активы Uber на сегодня оцениваются в $43 млрд. Такси с её логотипом перевозят около 19 млн пассажиров ежедневно во всем мире, в том числе в России. Однако после начала спецоперации РФ на Украине компания решила продать своё российское подразделение за $800 млн, предположительно компании «Яндекс.Такси».
Каланика на этом посту сменил Дара Хосроушахи, занявшийся помимо текущих дел активным исправлением имиджа Uber.
U-files, если их подлинность будет подтверждена, могут привести к уголовному преследованию не только руководителей Uber, но и тех политиков, до высшего уровня, чьи имена упоминаются в качестве второй стороны коррупционных сделок.