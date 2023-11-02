Папа римский заявил о наступлении «очень темного времени»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в интервью RAI призвал Израиль и Палестину сложить оружие и заявил, что война приведет к поражению обеих сторон, поэтому всё должно достигаться посредством диалогов. Он убежден, что мир пребывает в состоянии войны, причиной которой является оружейная промышленность и инвестиции в нее, приносящие колоссальные доходы. Понтифик выразил мнение, что сейчас в мире «очень темное время».

Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. <...> Время очень темное, — сказал глава Католической церкви.

В сентябре глава Ватикана предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее обвинил папу римского в «пророссийской позиции» и заявил, что Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего. По его словам, Украина исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране.