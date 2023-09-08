Подоляк обвинил папу римского в пророссийской позиции Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу». По его словам, совершенно очевидно, что папа римский Франциск занимает «пророссийскую позицию» и Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего.

Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию, — заявил Подоляк.

Франциск, выступая 25 августа на встрече католической молодежи по видеосвязи, призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Представитель МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, в резкой манере раскритиковал заявление папы римского и назвал его «империалистической пропагандой». Украинские и прибалтийские пользователи Twitter (X) увидели в словах Франциска призыв к россиянам быть «имперцами», а также обвинили Ватикан в сотрудничестве с фашистами, «как во времена Гитлера». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует слова понтифика.