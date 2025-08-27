«Отрастит хребет»: на Западе сделали громкое заявление о НАТО на Украине Профессор Малинен: ЕС введет войска НАТО на Украину без согласия США

Европейские страны введут свои вооруженные силы из Североатлантического альянса на Украину без одобрения США, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х. По его словам, это произойдет примерно через несколько месяцев.

В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, скорее всего, отрастит хребет и развернет силы НАТО на Украине вне зависимости от того, что скажет Белый дом, — считает он.

Ранее The New York Times писал, что западные страны могут направить войска на Украину без одобрения России. Издание напомнило, что РФ выступает против любого сценария с размещением сил НАТО.

До этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключил, что для достижения урегулирования конфликта на Украине Вашингтон сократит военное присутствие в Европе. Он добавил, что этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров.