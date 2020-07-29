От Зеленского потребовали прекратить унижать украинских военных

https://static.news.ru/photo/a1879a20-d16d-11ea-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Отчитываться о выполнении перемирия в Донбассе должен президент Украины Владимир Зеленский, который является верховным главнокомандующим вооружённых сил страны (ВСУ), а не военные. Об этом заявил майор ВСУ Роман Ковалёв.

В телеэфире он публично высказал недовольство распоряжением главы государства о введении режима прекращения огня на территории Донбасса. В соответствии с требованиями документа, войска должны предоставлять доклады о проделанной работе Трёхсторонней контактной группе по урегулированию вооружённого конфликта.

Войска что-то должны ей отвечать, докладывать. А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы! — цитирует Ковалёва «Политика сегодня».

Майор призвал президента перестать унижать таким образом военных и взять ответственность на себя.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате госпереворота. Республики не признаны ни одним государством. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

22 июля 2020 года Трёхсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции договорилась о прекращении огня на линии разграничения. Ранее, как писал NEWS.ru, приказ о прекращении огня с полуночи 27 июля издало управление Народной милиции ДНР. Аналогичный указ был доведён и до подразделений Народной милиции ЛНР. Распоряжение о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе также отдал командующий объединённой группировкой Вооружённых сил Украины Сергей Наев.

Перемирие в регионе объявляли уже неоднократно, однако впоследствии всё равно происходят перестрелки. На этот раз наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали многократные нарушения «режима тишины».