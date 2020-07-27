Главком Вооружённых сил Украины приказал прекратить огонь в Донбассе

Командующий объединённой группировкой Вооружённых сил Украины Сергей Наев отдал распоряжение о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе. Приказ поступил 26 июля и вступил в силу с полуночи 27 числа, сообщили в пресс-центре операции объединённых сил.
Там отметили, что такие меры предприняты в соответствии с решением трёхсторонней контактной группы, принятым в ходе видеоконференции 22 июля. Тогда стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения.
Командование объединённых сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трёхсторонней контактной группой и вступили в силу, — сказано в сообщении пресс-центра.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате госпереворота. Самопровозглашённые республики не признаны ни одним государством. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Перемирие в регионе объявляли уже неоднократно, однако впоследствии всё равно происходят перестрелки.
Ранее, как писал NEWS.ru, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе. Вместе с тем он предупредил, что в случае необходимости украинские военные смогут дать «должный отпор» нарушителям договорённостей.
Накануне приказ о прекращении огня с полуночи 27 июля издало управление Народной милиции ДНР. Аналогичное распоряжение доведено и до подразделений Народной милиции ЛНР.
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