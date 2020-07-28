Более ста нарушений «режима тишины» в Донбассе зафиксировали в ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/489cd082-d119-11ea-9688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Наблюдатели ОБСЕ сообщили о зафиксированных за сутки 111 нарушениях «режима тишины» в Донбассе. Меры по обеспечению режима прекращения огня вступили в силу 27 июля.

Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, после достижения договорённости на встрече Трёхсторонней контактной группы в Донецкой области были зафиксированы 111 нарушений режима прекращения огня. В том числе — 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, пишет ТАСС со ссылкой на отчёт миссии.

Все нарушения пришлись на время между 9:45 и 11:35 27 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение принятыми дополнительными мерами контроля за соблюдением режима тишины.