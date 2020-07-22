Грызлов рад новым мерам по контролю за режимом тишины в Донбассе

https://static.news.ru/photo/157d0b12-cc56-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение принятыми дополнительными мерами контроля за соблюдением режима тишины.
После почти пятимесячного сопротивления наконец-то украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля, — цитирует Грызлова ТАСС.
По его словам, «только благодаря вмешательству непосредственно в работу контактной группы и твердой позиции замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака удалось преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер, способных обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня».
Как писал NEWS.ru, ранее МИД ДНР назвал дату проведения следующей встречи контактной группы.