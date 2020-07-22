Грызлов рад новым мерам по контролю за режимом тишины в Донбассе

После почти пятимесячного сопротивления наконец-то украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля, — цитирует Грызлова ТАСС.