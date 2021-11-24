От пограничного белорусско-польского кризиса выиграют все. Кроме мигрантов

Сцены сурового противостояния на границе рвущегося к западным благам Востока и войска польского постепенно уйдут в закрома видеоархивов. Развязка близка и ясна. Часть беженцев, проиграв войну нервов, вернется на родину. Но не исключено, что сердобольная немецкая общественность все-таки пробьет идею самых стойких и дерзких погрузить в автобусы и провезти через ощетинившуюся Польшу в Германию. Но самое примечательное заключается в том, что от этой конфронтации с впечатляющей видеокартинкой, похоже, выиграют все вовлеченные в эту коллизию стороны.

Начнем со все еще уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, не мучаясь комплексами, срочно связалась и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и с президентом России Владимиром Путиным. Фрау канцелярина вновь показала свой уровень и высокую компетенцию, сразу мягчив ситуацию, грозивший всем непредсказуемыми издержками. А главное, с ее легкой руки отработаны некоторые меры, препятствующие возникновению подобных кризисов в будущем. В частности, речь идет об угрозе санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов явно не с туристическими целями. И такая угроза сыграла свою роль. Похоже, что немцы уже должны начать скучать по временам Меркель.

Не остались внакладе и такие жесткие и принципиальные поляки. Ведь именно их в последние месяцы нещадно трясли в верхах Европейского союза, усиленно критикуя и грозя немалыми штрафами за проведение судебной реформы, не отвечающей высоким демократическим принципам. Понятно, что приграничный кризис все кардинально обнулил. Как говорится, было не до таких мелочей, когда вот-вот готовились стрелять в несчастных мигрантов. Гордые поляки получили немалую временную передышку для теневого решения возникшей проблемы, усиленно представляя себя прямой жертвой агрессии Владимира Путина. И разве можно их по-прежнему прессовать, учитывая их перенесенный стресс. Не исключено, что теперь без лишнего шума и ажитации кулуарно решат раскалывающую ЕС проблему.

Конечно, не остался на бобах и Александр Григорьевич. Еще вчера он был абсолютным изгоем, засылал в европейские столицы своих секретных посредников для начала прерванного с Западом диалога с известной мотивацией - «не поддержите меня – полностью брошусь в объятья Москвы». Но вот после новых нападок на него европейские лидеры были все-таки вынуждены признать его де-факто президентом, принимающим реальные решения, вступить с ним в диалог. Поскольку как ни нахваливай Светлану Тихановскую, толку от нее в кризисной ситуации было столько же, сколько от любой домашней хозяйки. Теперь, когда зыбкую грань диалога с Западом в Минске нащупали, теневые контакты будут развиваться ещё решительнее.

Москва долгое время придерживалась нейтральной позиции, критикуя Запад за его прегрешения на Ближнем Востоке и в Афганистане. Появилась неплохая возможность продемонстрировать лицемерие наших западных партнеров, плоды их попыток насаждать демократию, как капусту, не вникая в национальные и исторические традиции и уклады. Да и самому Лукашенко показали, что в случаях явных обострений его судьбу могут решить через его голову в диалоге с Москвой.

Вновь напомнил о себе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который открыто и недипломатично сообщил, что кормит на своей территории пять миллионов беженцев и, если откроет им путь, скажем, до Греции, то всем станет ясно, насколько кризис на границе с Белоруссией – просто проходной эпизод.

Наконец, уже Украине обещано свыше миллиарда долларов при условии, что она согласится создать на своей территории лагеря для таких беженцев. Деньги Киеву нужны, а сами лагеря можно преподнести как шаг на пути в Европу, которой без Незалежной уже и деться некуда.

Так что, все по-своему выиграли или получат дополнительные внешнеполитические очки. За исключением, конечно, части мигрантов. В любой партии есть роль и для пешек.