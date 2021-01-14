Опрос: на Украине почти не осталось счастливых людей

https://static.news.ru/photo/b08dddd2-573b-11eb-9d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина опустилась на 38 место в рейтинге самых счастливых стран — довольны жизнью лишь 14% граждан, что на 19% меньше, чем в 2019-м, свидетельствуют итоги соцопроса, проведённого в 42 государствах.

В целом по миру в 2020-м хорошо себя чувствуют 40% населения, но лучше всех — в Киргизии 85%. В ЕС таковой является Испания (56%), в Польше счастливыми себя считают 39% граждан, передаёт Киевский международный институт социологии (КМИС). Единственной опрошенной страной с отрицательным индексом счастья оказалась Северная Македония — −3%, передаёт агентство Gallup International.

Эксперты общались с жителями 42 государств мира. В проекте приняли участие 38 709 человек. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года проводились интервью с представительной выборкой из почти 1000 мужчин и женщин или личным путём, или по телефону, или через Сеть. Погрешность составила 3%-5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Санкт-Петербург, по мнению россиян, являются лучшими в стране городами, в которых можно построить карьеру.

Третьим в опросе среди 3,5 тысяч человек старше 18 лет из всех субъектов РФ стал Краснодар. Столице Кубани отдали предпочтение 27% респондентов. В топ-5 также попали Сочи (24%) и Екатеринбург (23%),