Оппозиционер подал в польскую прокуратуру заявление на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/49aa2cfa-c389-11eb-ad84-96000091f725_660.jpg Фото: pavel.latushka/facebook.com

Оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры страны Павел Латушко подал в прокуратуру Польши заявление на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В документе сообщается об угрозах физической расправы, а также содержится информация о подготовке акта международного терроризма. Данные сведения обнародованы в Telegram-канале политика.

В заявлении отмечается, что белорусский режим подвергает своих граждан репрессиям, находящимся вне правового поля.

Известно не только об угрозах, но и о подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси. Моё заявление — символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех белорусов, которых преследуют за рубежом, — написал Латушко.

Он подчеркнул, что польскую прокуратуру важно проинформировать об угрозах, планируемых преступлениях, незаконном лишении свободы и похищениях. Во всех этих деяниях оппозиционер обвинил ряд белорусских чиновников. В этом списке также имеется фамилия президента.

Латушко добавил, что все планирующие преступления против белорусов должны помнить — их правонарушения не останутся без правовых последствий.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция начинает подготовку новой волны протестов против режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявила кандидат в президенты республики на прошедших выборах Светлана Тихановская в совместном видеообращении с другими представителями антиправительственных сил. Запись обнародована на YouTube.