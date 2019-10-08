Ополченцы Донбасса не получат право избираться в Верховную раду после завершения боевых действий на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Он назвал это политической «красной линией».
Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся <...> и не сядут рядом с депутатами Верховной рады, — сказал Пристайко в эфире ICTV.
Он подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность и возвращение территорий — это приоритет для украинских властей. При этом они обязательно позаботятся о безопасности народа, пообещал глава МИДа.
Ранее, как писал News.ru, о «красных линиях» объявил спикер Верховной рады и глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он указал на то, что выборы на востоке страны будут происходить исключительно по украинскому законодательству и только после того, как Киев получит полный контроль над границей.