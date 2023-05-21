Шольц: Украина не сможет в ближайшее время вступить в НАТО

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский и Олаф Шольц на саммите G7 в Японии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем, потому что не соответствует ряду критериев для приема в Альянс, передает Die Welt. Об этом он заявил в ходе саммита G7, который в том числе посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать, — заявил Шольц.

Вместе с тем Шольц вновь подчеркнул, что странам Евросоюза следует сосредоточиться на текущей повестке и дальнейшей поддержке Киева.

15 мая СМИ сообщали, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Альянса на саммите в Вильнюсе. Но при этом члены союза обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции, которую Россия начала в 2022 году. Он добавил, что членство Киева в Альянсе будет представлять серьезную угрозу безопасности РФ.