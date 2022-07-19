«Оголтелые оборванцы»: Баранец об угрозах Украины захватить Крым Военный эксперт Баранец указал на невозможность захвата Крыма Украиной

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Военный обозреватель КП, полковник Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru рассказал, чем для Украины закончится попытка силового захвата Крыма и каким способом Киев собирается реализовать задуманное. По его словам, авантюра заранее обречена на провал. Эксперт отметил, что еще в начале СВО Вооруженными силами Российской Федерации было уничтожено порядка 95% ресурсов ВМС Украины.

Это полнейший бред, так как у Украины уже достаточно давно ВМС отсутствуют как класс. А то, что было, мы уничтожили на 95 % еще в начале СВО. В то время как остатки своих береговых лодок они прячут по камышам да по вагонам. Также непонятно, как именно они собираются уничтожить флот, который располагает семью подводными лодками, на борту которых установлены «калибры», способные перекрыть всю территорию Украины. Очевидно, Киев рассчитывал на те ракеты «Гарпун», склад с которыми мы благополучно разнесли в Одессе, — заявил Баранец.

Также военный эксперт отметил, что даже при условии, что на Крым разом нападут все страны НАТО, полуостров совершенно автономно сможет обороняться в течение полумесяца.

Все эти бравадные заявления оголтелых оборванцев из Киева о захвате Крыма идут от совершенно определенной умственной неполноценности властителей Украины. Также надо учитывать, что ЧФ и Крым — это далеко не «мальчики для битья». Если замминистра обороны Украины не до конца тупой и если у них есть разведка, то они просто обязаны знать, что в Крыму создана мощнейшая, самодостаточная, автономная группировка войск, которая способна противостоять любому противнику. Даже при условии нападения всех стран НАТО разом, Крым будет способен обороняться самостоятельно, без вмешательства сил с континента, в районе двух недель. А так, конечно, мы начнем бить всем, чем можно и нельзя, чтобы перебросить туда могучие резервы и закончить эту авантюру, — добавил Баранец.

Сегодня днем замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов пообещал уничтожить Черноморский флот РФ и «отвоевать» Крым. По его словам, «очистка Черного моря началась с острова Змеиный и ЧФ рано или поздно подвергнется нападению». Он также заявил, что Россия «должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжить существовать как государство».

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Минобороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым лишь подтверждают оправданность проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что только таким способом можно «избавить Украину от подобных представителей руководства».